В Подмосковье 112 тыс жителей проверили репродуктивное здоровье

Почти 112 тыс. жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Обследование проводится бесплатно по полису ОМС в поликлиниках региона для пациентов от 18 до 49 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут проверить репродуктивное здоровье в медицинских учреждениях региона. Женщинам доступны консультация акушера-гинеколога, цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез. Мужчины проходят консультацию врача-уролога, который при необходимости направляет на дополнительные исследования, включая спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«В Московской области уделяется большое внимание вопросам репродуктивного здоровья граждан. Диагностические мероприятия проводятся бесплатно, по полису ОМС, что обеспечивает их доступность для пациентов. С начала года свое репродуктивное здоровье проверили почти 112 тыс. жителей региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления, обратившись с паспортом и полисом ОМС. Запись доступна на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122, через инфомат в поликлинике, а также с помощью чат-ботов в Telegram https://t.me/eregistratura_mo_bot и МАХ https://max.ru/eregistratura_mo_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.