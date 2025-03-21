В Петербурге присвоят детской больнице имя Гирея Баирова
Общественная палата Петербурга собирается инициировать присвоение Детскому многопрофильному клиническому центру на улице Авангардной имя великого педиатра Гирея Баирова, сообщает газета «Петербургский дневник».
«В нашем городе делается все возможное для того, чтобы дети получали квалифицированную, современную, своевременную медицинскую помощь. Санкт-Петербург по праву считается колыбелью педиатрии», — заявила председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова.
В свою очередь, главный детский травматолог-ортопед города Алексей Баиндурашвили отметил, что Гирей Баирова и другие основатели педиатрии заложили фундамент для инноваций. Он стал учителем для всех сегодняшних видных педиатров Петербурга.
Вице-губернатор Константин Звоник предложил Общественной палате Петербурга инициировать предложение присвоить имя Баирова детской больнице для обсуждения на высшем уровне.