В Петербурге присвоят детской больнице имя Гирея Баирова

сегодня в 17:47

Общественная палата Петербурга собирается инициировать присвоение Детскому многопрофильному клиническому центру на улице Авангардной имя великого педиатра Гирея Баирова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В нашем городе делается все возможное для того, чтобы дети получали квалифицированную, современную, своевременную медицинскую помощь. Санкт-Петербург по праву считается колыбелью педиатрии», — заявила председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова.

В свою очередь, главный детский травматолог-ортопед города Алексей Баиндурашвили отметил, что Гирей Баирова и другие основатели педиатрии заложили фундамент для инноваций. Он стал учителем для всех сегодняшних видных педиатров Петербурга.

Вице-губернатор Константин Звоник предложил Общественной палате Петербурга инициировать предложение присвоить имя Баирова детской больнице для обсуждения на высшем уровне.