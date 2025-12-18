В Петербурге 19-летнему парню показали работу реанимационной бригады

В Петербурге юноша с тяжелым заболеванием побывал на экскурсии в машине скорой

В Санкт-Петербурге 19-летний Иван, перенесший множество госпитализаций из-за тяжелого заболевания, смог осуществить свою мечту и познакомиться с работой реанимационной бригады изнутри, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В жизни 19-летнего Ивана скорая помощь занимает особое место — из-за тяжелой болезни юноша часто попадал в реанимацию и неоднократно ездил в машине скорой, но обычно был без сознания. Поэтому для него было важно увидеть автомобиль реанимационной бригады изнутри и пообщаться с врачами.

Мечту Ивана помог осуществить фонд «Бумажная птица». На встречу с юношей приехала дежурная реанимационная бригада. Экскурсию провел врач скорой медицинской помощи Михаил Мамонов, анестезиолог-реаниматолог и победитель конкурса «Лучший по профессии». Он вместе с коллегами показал парню оснащение автомобиля и рассказал о работе бригады.

Иван заранее подготовил около 15 вопросов, которые задал медикам. Мама юноши Наталья Гойко отметила, что для ее сына машина скорой помощи стала почти родным домом.

Врач Михаил Мамонов признался, что встреча с Иваном стала для медиков приятным событием и позволила отвлечься от повседневной рутины. В завершение экскурсии парню подарили распечатку его кардиограммы на память о необычном дне.

