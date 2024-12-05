В перинатальных центрах Подмосковья новорожденных выписывают в новогодних костюмах

В областных перинатальных центрах новорожденных снова выписывают в новогодних костюмах «декабрят». В акции принимают участие Наро-Фоминский, Щелковский, Видновский, Московский областной и Коломенский перинатальные центры, а также Московский областной центр охраны материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такая трогательная акция проходит в перинатальных центрах региона уже в 4-й раз. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке. Врачи называют таких новорожденных «декабрятами» — самый ценный подарок на Новый год и на всю жизнь», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.