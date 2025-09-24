В перинатальном центре в Балашихе оказывают медпомощь по мировым стандартам

Сертификационный аудит по международному стандарту ISO 7101:2023 и надзорный аудит по ISO 9001:2015 прошел в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе. Проверку проводили эксперты международной группы компаний Haensch, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Аудиторы отметили высокий уровень организации работы центра, положительные изменения в работе и выделили новые направления для развития.

ISO 7101:2023 — первый в мире стандарт, созданный специально для медицины. Его наличие говорит о том, что в перинатальном центре особое внимание уделяют безопасности пациентов, качеству лечения и постоянному улучшению медицинских услуг.

ISO 9001:2015 является одним из наиболее авторитетных стандартов менеджмента качества в мире. Надзорный аудит подтвердил, что система управления в Московском областном перинатальном центре продолжает эффективно функционировать и развиваться.

«Для нас это не только высокая оценка работы, но и стимул для дальнейшего развития, ведь за каждым процессом стоят здоровье и жизнь наших пациентов», — отметила главврач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Подтверждение сразу двух международных стандартов — важное событие не только для коллектива центра, но и для жителей Подмосковья. Для пациентов это означает, что медицинская помощь в центре соответствует самым высоким мировым требованиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.