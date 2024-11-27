В перинатальном центре Пушкина появились новые кардиотокографы

В Пушкинский перинатальный центр поступили новые кардиотокографы. Аппараты для проведения кардиотокографии (КТГ) используют для мониторинга сердцебиения плода и сокращений матки во время беременности и родов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новые аппараты и более «умные», и более красивые, с сенсорным управлением. Они не только проводят обследование, но и делают заключение. Естественно, это не исключает работы врача, но дает так называемое «второе» мнение», — уточняет заведующая отделением патологии беременности Пушкинского перинатального центра Жанна Данелян.

Звук, который во время процедуры издает аппарат — сердцебиение плода. Прибор регистрирует показатели на дисплее и бумажной ленте. К аппарату может также подключаться USB-мышь или клавиатура, что упрощает ввод данных и навигацию. Кроме того, устройство оснащено дополнительным датчиком для работы с двухплодной беременностью. Новые кардиотокографы поступили по программе «Здравоохранение Подмосковья», из регионального бюджета на них выделено 700 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.