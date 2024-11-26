В Павловском Посаде студенты и преподаватели института РГСУ прошли диспансеризацию

25 ноября в филиале РГСУ в Павловском Посаде прошла диспансеризация, в которой могли принять участие как студенты, так и преподаватели. Профилактический осмотр провели врачи и медицинские сестры ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках диспансеризации участникам измерили артериальное давление и рост, определили индекс массы тела. Студенты также сдали кровь на анализ и прошли флюорографическое исследование. Кроме того, медики дали студентам рекомендации по правильному питанию и занятиям спортом для сохранения здоровья и долголетия.

«Всегда думал, что диспансеризация нужна только людям старшего возраста. Но пройдя ее сегодня и получив очень нужные советы, понял, что и молодым, здоровым людям нужно проверять свое здоровье, следить за своим самочувствием. Главное наладить правильное питание, что, честно говоря, с нашим образом жизни не просто. Но и занятия спортом играют не последнюю роль. Обязательно учту все рекомендации и буду серьезней относиться к самой процедуре диспансеризации», — отметил студент филиала РГСУ в Павловском Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.