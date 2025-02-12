В Павловском Посаде проводится диспансеризация населения

Жители Павлово-Посадского городского округа могут проверить свое здоровья пройдя диспансеризацию или профилактические медицинские осмотры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Диспансеризация проводится:

— 1 раз в три года от 18 до 39 лет (если возраст пациента кратен 3);

— ежегодно в возрасте 40 лет и старше.

Граждане от 18 до 39 лет, не попадающие в этом году под диспансеризацию, проходят профилактический медицинский осмотр.

Профилактический медицинский осмотр включает в себя: измерение артериального давления, исследование уровня холестерина, определение уровня глюкозы в крови, определение относительного сердечно-сосудистого риска, флюорографию легких или рентгенографию легких, электрокардиографию, измерение внутриглазного давления.

Диспансеризация проводится в 2 этапа и включает в себя все исследования, входящие в профилактический медицинский осмотр и скрининг на выявление онкологических заболеваний.По итогам 1 этапа диспансеризации терапевт определит группу здоровья и необходимость прохождения второго этапа диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания.

Пройти диспансеризацию можно по месту прикрепления в поликлинике, амбулатории или в ФАПе.

— Диспансеризация не занимает много времени, зато позволяет выявить опасные заболевания на тех стадиях, когда их лечение будет эффективным! Здоровье важно здесь и сейчас! Не откладывайте его на потом! , — отмечают представители ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница».

Отметим, что в Павлово-Посадской больнице работает горячая линия главного врача. Такой канал связи позволяет жителю Павлово-Посадского округа быстро и эффективно получить необходимую информацию или решить возникшую проблему. Это ещё и возможность руководству медучреждения из первых уст узнавать о возникших проблемах, требующих решения.

Телефон единой горячей линии — 8(498)602-03-59 — позвонить можно с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер Павлово-Посадской больницы 18-039.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.