В Павловском Посаде прошла выездная донорская акция

Собранная донорская кровь поможет спасти чью-то жизнь и дать шанс на выздоровление.

«Донорские акции — важное и благородное дело. Мы сотрудничаем с Московским областным центром крови уже много лет. Такое партнерство помогает людям, нуждающимся в крови, и спасает их жизни. Я горжусь тем, что наш город активно участвует в этой благородной миссии и призываю всех жителей присоединиться к нашим акциям и стать донорами. Давайте продолжать делать добрые дела вместе!», — отмечает медицинская сестра, организатор донорских акций ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» Елена Милешкина.

Выездные донорские акции с каждым годом становятся все более востребованными, потому что позволяют людям сделать доброе дело, не выходя из своего города. В Павловском Посаде они проводятся уже больше 10 лет. С 2013 года донации посетили почти 5 тысяч человек, сдав более 2 тонн донорской крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.