В Павловском Посаде прошел день здоровья

В нем приняли участие ученики Рахмановской школы, второго корпуса, деревни Евсеево. Ребята ﻿не только активно ﻿проявили свои спортивные ﻿навыки, выполнив разминку ﻿и ﻿участвуя ﻿в подвижных ﻿играх, но также продемонстрировали отличные ﻿знания ﻿о ﻿здоровом ﻿образе жизни, отвечая ﻿на вопросы ﻿ведущего.

«Все огромные молодцы! Мы когда готовили программу, не ожидали, что все задания будут такими легкими для наших участников. Вопросы викторины были не только на знания, но и на логику. А спортивные конкурсы сплотили ребят еще больше. Чувствовалась командная поддержка и взаимопомощь. Активность, ﻿ здоровье ﻿и знания — вот, что объединило нас сегодня. Будем продолжать радовать наших юных жителей новыми конкурсами и загадками», — отметили сотрудники Евсеевского Дома культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.