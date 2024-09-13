В Павловском Посаде прошел день здоровья
Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
12 сентября на площадке перед Домом культуры в деревне Евсеево Павлово-Посадского городского округа прошел день здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В нем приняли участие ученики Рахмановской школы, второго корпуса, деревни Евсеево. Ребята не только активно проявили свои спортивные навыки, выполнив разминку и участвуя в подвижных играх, но также продемонстрировали отличные знания о здоровом образе жизни, отвечая на вопросы ведущего.
«Все огромные молодцы! Мы когда готовили программу, не ожидали, что все задания будут такими легкими для наших участников. Вопросы викторины были не только на знания, но и на логику. А спортивные конкурсы сплотили ребят еще больше. Чувствовалась командная поддержка и взаимопомощь. Активность, здоровье и знания — вот, что объединило нас сегодня. Будем продолжать радовать наших юных жителей новыми конкурсами и загадками», — отметили сотрудники Евсеевского Дома культуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.
«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.