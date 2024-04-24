В Павловском Посаде депутат Госдумы провел проверку капитального ремонта в поликлинике № 3

Депутат государственной думы Геннадий Панин совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Денисом Семеновым проверил поликлинику № 3 Павлово-Посадского городского округа, которая открылась полтора месяца назад после капитального ремонта, передает пресс-служба партии.

«В последний раз в Поликлинике № 3 Павлово-Посадского городского округа ремонт проходил 12 лет назад. Сейчас это многопрофильное учреждение здравоохранения с терапевтическим и педиатрическим приемом. В Поликлинике работает дневной стационар по профилям терапия и неврология. Также есть проблема с нехваткой специалистов, но главврач Марина Мягченкова находит нужные слова, чтобы привлечь в поликлинику кадры», — сказал депутат государственной думы Геннадий Панин.

В ходе капитального ремонта Поликлиники № 3, проходящего в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Здоровое будущее», были проведены работы по ремонту фасада входных групп, канализации, кровли, внутренних помещений, заменены системы отопления, мебель, а также появилась комфортная зона ожидания для пациентов, организована безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша Поликлиника готова принимать до 22 660 человек. В обновленном медицинском учреждении работает 46 врачей, включая участковых терапевтов и педиатров, а также специалистов различных направлений: эндокринологи, хирурги, травматологи, ЛОРы и другие. В Поликлинике № 3 теперь организована работа кабинетов телемедицинских консультаций с врачами из МОНИКИ и выписка электронных рецептов на льготные медикаменты», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Также при реализации капитального ремонта было принято решение разделить потоки пациентов — с ОРВИ и без признаков заболевания. В связи с этим был открыт кабинет неотложной помощи для пациентов с симптомами ОРВИ с отдельным входом и с зоной ожидания. Также в поликлинике № 3 организованы отдельные фильтр-боксы в детском отделении и работает дневной стационар по профилям терапия и неврология.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.