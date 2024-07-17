В Павловском Посаде пройдет выездная диспансеризация

В этот день все желающие смогут:

— сдать общий и биохимический анализ крови (холестерин, глюкоза);

— узнать антропометрические данные,

- сделать ЭКГ и флюорографию;

— измерить артериальное и внутриглазное давление;

— получить консультацию врача — терапевта.

Адрес проведения: Павлово-Посадский г. о., д. Курово, д. 50.

Время проведения: с 09:00 до 13:00.

Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Приходить следует натощак.

«Безусловно это отличная возможность проверить свое здоровье не посещая поликлинику. На свежем воздухе, не отходя далеко от дома можно получить консультацию врача и на ранних стадиях диагностировать проблемы со здоровьем», — отмечает главный врач ЦРБ Марина Мягченкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.