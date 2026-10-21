В Павлово-Посадской больнице ввели новое оборудование для эндоскопии

Павлово-Посадская больница получила моечную машину для эндоскопов, видеоколоноскоп и фиброгастроскоп. Новая техника предназначена для диагностики и безопасной обработки инструментов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В эндоскопическом кабинете стационара Павлово-Посадской больницы ввели в эксплуатацию моечную машину для эндоскопов. Оборудование поступило в августе 2026 года, его запустили в сентябре. Автоматизированная мойка обеспечивает обработку инструментов по санитарно-эпидемиологическим требованиям, снижает риск инфекций и повышает безопасность исследований.

Также специалисты получили видеоколоноскоп. Он позволяет проводить высокоточную диагностику состояния кишечника, своевременно выявлять патологии и определять тактику дальнейшего лечения.

В эндоскопическом кабинете поликлинического отделения № 2 начали использовать новый фиброгастроскоп Pentax FG-29V для детального исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Пройти обследование можно по назначению лечащего врача или в рамках профилактического осмотра.

Записаться на прием и узнать о подготовке к процедуре можно по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 71.

Технику закупили благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.