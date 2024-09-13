В парке Долгопрудного можно проверить здоровье 14 сентября
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
В Центральном парке Долгопрудного продолжается бесплатная диспансеризация. Традиционно, как и на протяжении лета, до конца сентября, по субботам, здесь можно пройти профилактический осмотр, а теперь — и сделать прививку от гриппа. Пройти бесплатное обследование можно будет 14 сентября с 11:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Врачи выполнят исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на углубленную диагностику.
С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Результаты обследования будут отображены в личном кабинете портала госуслуг Московской области.
Диспансеризацию можно пройти и в поликлинике № 1. С 8:00 до 17:00 в будни без предварительной записи можно обратиться в профилактический кабинет поликлиники на ул. Павлова, 2.
Медосмотр проводится ежегодно для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.
Первый этап диспансеризации включает в себя опрос-анкетирование, на основании которого доктор принимает решение о необходимости дополнительных методов обследования. Для уточнения диагноза проводится второй этап диспансеризации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.