сегодня в 17:31

В парке Долгопрудного можно проверить здоровье 14 сентября

В Центральном парке Долгопрудного продолжается бесплатная диспансеризация. Традиционно, как и на протяжении лета, до конца сентября, по субботам, здесь можно пройти профилактический осмотр, а теперь — и сделать прививку от гриппа. Пройти бесплатное обследование можно будет 14 сентября с 11:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врачи выполнят исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на углубленную диагностику.

С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Результаты обследования будут отображены в личном кабинете портала госуслуг Московской области.

Диспансеризацию можно пройти и в поликлинике № 1. С 8:00 до 17:00 в будни без предварительной записи можно обратиться в профилактический кабинет поликлиники на ул. Павлова, 2.

Медосмотр проводится ежегодно для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.

Первый этап диспансеризации включает в себя опрос-анкетирование, на основании которого доктор принимает решение о необходимости дополнительных методов обследования. Для уточнения диагноза проводится второй этап диспансеризации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.