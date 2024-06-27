В парке Долгопрудного можно пройти диспансеризацию 29 июня

Важно регулярно и вовремя проходить медицинские осмотры. В Долгопрудном это можно сделать не только в поликлиниках, но и прогуливаясь в парке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 29 июня, с 11:00 до 14:00 в Центральном парке, в деревянном домике (между фонтаном и Большой эстрадой), врачи будут проводить диспансеризацию.

Все желающие смогут бесплатно пройти медосмотр и получить консультацию. Врачи выполнят исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на углубленную диагностику.

С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Результаты обследования будут отображены в личном кабинете портала госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.