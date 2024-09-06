В парке Балашихи 7 сентября жители могут проверить здоровье и привиться от гриппа

Медработники Балашихинской больницы приглашают всех желающих в парк «Пехорка» 7 сентября. Здесь будет расположен мобильный фельдшерско-акушерский пункт для проведения диспансеризации и вакцинации. Посетить ФАП можно будет с 11:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Готовиться к эпидсезону гриппа необходимо уже сейчас, ведь организму нужно время, чтобы сформировать иммунный ответ. Лучшей профилактикой заболевания является вакцинация. Перед прививкой медработники оценят состояние здоровья: сделают анализ крови на уровень глюкозы и холестерин, выполнят ЭКГ, измерят внутриглазное и артериальное давление, рост и вес. Проконсультируют и, если будет необходимость, направят в поликлинику на углубленную проверку здоровья», — рассказала заведующая поликлиникой № 2 Диана Темирова.

Раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний и вакцинацию против гриппа можно пройти в любой день в поликлинике по месту прикрепления. Запись осуществляется по телефону 122, через портал госуслуг или при личном обращении в медучреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.