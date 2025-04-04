В парках Подмосковья пройдет цикл мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню здоровья

В субботу более чем в 55 парках Московской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Гостей ждут массовые зарядки, забеги, акции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), просветительские лекции о здоровом образе жизни и выездные диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха проведет для гостей фестиваль скандинавской ходьбы. После регистрации и приветственного слова участникам начнется разминка, а затем общий старт на 1.2, 2, 3.5 и 4.5 км. В завершении пройдет танцевальная программа и начнет работу чайная станция.

В лесопарке «Апаринки», Ленинский г. о., состоится забег на дистанции 1 км для юных бегунов и 2, 3 и 5 км для взрослых. С приветственным словом выступит мастер спорта по биатлону, чемпион России Дмитрий Егорушкин. Он же проведет массовую разминку для участников забега. Перед стартом будет работать чайная станция. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по суставной гимнастике, северной ходьбе, а также послушать лекцию о важности здорового образа жизни.

В парке «Свердловский», Лосино-Петровский г. о., посетители примут участие в соревнованиях по городошному спорту. Победителей наградят призами. Все желающие смогут отправиться на открытую зумба-тренировку, квест «Планета здоровья», посетить лекцию-встречу с тренером Валентином Ухановым, а также пройти осмотр у специалистов Свердловской поликлиники. В завершении мероприятия будет работать чайная станция.

В парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, пройдут массовая зарядка и забег, а также северная ходьба. Во время регистрации участников будут встречать ростовые куклы доктора Айболита и его помощников. Для юных посетителей состоится викторина «День здоровья», для участников проекта «Активное долголетие» — лотерея. Все желающие смогут посетить лекцию о здоровом образе жизни, пройти диспансеризацию и угоститься «кривякинским» чаем с травами из Аптекарского огорода.

Парк им. Н. Островского, г. о. Ступино, начнет мероприятие с акции по сдаче ГТО и открытия мобильного центра здоровья. Все желающие смогут принять участие в массовой зарядке и забеге, а юные посетители — в игровой программе.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта, Министерства здравоохранения Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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