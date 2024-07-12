В парках Подмосковья продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке»

13 и 14 июля в парках Московской области жители вновь смогут проверить свое здоровье. Выездные бригады врачей будут работать в 33 парках Подмосковья, в том числе в Дубне, Егорьевске, Серпухове, Шатуре и других, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В первую очередь такая акция очень удобна для работающего населения. Мы понимаем, что не всегда можно отлучиться с работы, а в выходные можно совместить приятное с полезным — прогулку на свежем воздухе и заботу о своем здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.