В парках Подмосковья 570 человек проверили свое здоровье за выходные

В Московской области с начала лета проходит акция «Проверь здоровье в парке». В минувшие выходные выездные бригады врачей работали в 32 городских округах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала лета в парках Московской области по выходным работают выездные бригады врачей. Любой житель региона может проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. Всего за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек, а с начала лета уже более 4,4 тыс», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.