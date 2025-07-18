В парках Балашихи 19 июля жители могут проверить свое здоровье

Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в городских парках «Пехорка» и «Пестовский». Фельдшерско-акушерские пункты организованы Балашихинской больницей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

19 июля все желающие смогут проверить здоровье в парке «Пехорка», а 26 июля — в «Пестовском».

В ФАПах жители могут пройти профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризации. При необходимости фельдшер проведет первичный осмотр и направит на углубленное обследование к профильным специалистам.

«Это отличный шанс для тех, кто по каким-либо причинам не может посетить поликлинику для диспансеризации. Всего за 20 минут жители смогут пройти экспресс-обследование в нашем мобильном фельдшерско-акушерском пункте», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

В рамках мероприятия жители Балашихи старше 18 лет смогут пройти следующие процедуры:

анкетирование

антропометрию

измерение артериального давления

анализ крови на глюкозу и холестерин

электрокардиограмму (ЭКГ)

измерение внутриглазного давления

осмотр терапевтом

оценку сердечно-сосудистого риска

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.

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