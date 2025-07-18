В парках Балашихи 19 июля жители могут проверить свое здоровье
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в городских парках «Пехорка» и «Пестовский». Фельдшерско-акушерские пункты организованы Балашихинской больницей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
19 июля все желающие смогут проверить здоровье в парке «Пехорка», а 26 июля — в «Пестовском».
В ФАПах жители могут пройти профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризации. При необходимости фельдшер проведет первичный осмотр и направит на углубленное обследование к профильным специалистам.
«Это отличный шанс для тех, кто по каким-либо причинам не может посетить поликлинику для диспансеризации. Всего за 20 минут жители смогут пройти экспресс-обследование в нашем мобильном фельдшерско-акушерском пункте», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.
В рамках мероприятия жители Балашихи старше 18 лет смогут пройти следующие процедуры:
- анкетирование
- антропометрию
- измерение артериального давления
- анализ крови на глюкозу и холестерин
- электрокардиограмму (ЭКГ)
- измерение внутриглазного давления
- осмотр терапевтом
- оценку сердечно-сосудистого риска
С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.
«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.
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