В ожоговое отделение МОЦОМДа поступило новое медоборудование

В ожоговое отделение детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступило новое медицинское оборудование: 40 функциональных электрических кроватей и система обогрева с контролем температуры для взрослых и универсальными нагревательными модулями, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Эти современные технологии не только значительно улучшают условия пребывания маленьких пациентов, но и позволяют осуществлять комплексный подход к лечению, что способствует более точному мониторингу состояния здоровья детей со стороны медицинского персонала.

«Современные электрические кровати обеспечивают нашим пациентам максимальный комфорт, позволяя легко настраивать положение тела и уменьшая риск осложнений, связанных с длительной неподвижностью. А автоматизированная система обогрева оказывается незаменимой в реабилитационном процессе, особенно для детей с тяжелыми ожогами, где поддержание стабильной температуры является критически важным», — рассказала главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Это оборудование приобретено в рамках государственной программы, направленной на повышение качества медицинских услуг в специализированных учреждениях. Оно откроет новые возможности в лечении и восстановлении юных пациентов и станет важной частью повседневной работы сотрудников отделения, поддерживаемой губернаторским инициативным проектом «Здравоохранение Подмосковье на 2024–2027 гг».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.