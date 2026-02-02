В Озерах открыли центр реабилитации для участников спецоперации

В Озерах на базе центра «Коломенский» организовали стационарное отделение для длительной реабилитации бойцов специальной военной операции.

В городском округе Озеры на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» открылось стационарное отделение для участников специальной военной операции. Здесь бойцы проходят длительную реабилитацию, получают медицинскую, психологическую и социальную поддержку.

В отделении предусмотрено 10 койко-мест с возможностью увеличения при необходимости. Для участников СВО с инвалидностью услуги предоставляются за частичную оплату согласно действующему законодательству. Проект реализуется при поддержке государства.

В центре оборудованы ингаляторий, кабинеты галотерапии, механотерапии, магнитотерапии, физиотерапии и лазерного лечения. Также работает водолечебница с душем Шарко, гидромассажными и лекарственными ваннами, инфракрасной сауной и процедурами теплолечения. Для психологической разгрузки создана сенсорная комната.

С бойцами работают психолог, логопед и инструкторы по адаптивной физкультуре. Ведется закупка дополнительного реабилитационного оборудования и оснащения палат при поддержке министерства социального развития, пояснила заместитель директора центра Ирина Кудинова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.