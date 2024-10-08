В Озерах можно сделать прививку от гриппа в передвижном медпункте 10 октября

10 октября жители Озер смогут пройти вакцинацию от гриппа без предварительной записи — в передвижном медицинском пункте Коломенской больницы. Мобильная бригада медиков будет дежурить около торгового центра «Магнум», сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

«Ежегодно в осенний период мобильный комплекс выезжает в разные уголки Озер, чтобы жители имели возможность защититься от сезонного гриппа в удобном для себя месте без визита в поликлинику. В этот раз бригада расположится у торгового центра «Магнум» на центральной улице города. Приглашаем всех воспользоваться возможностью пройти вакцинацию в мобильном комплексе», — рассказал заведующий Озерской поликлиникой Михаил Кирилов.

Медики будут ждать пациентов 10 октября с 9:00 до 12:00 по адресу: Озеры, ул. Ленина, д. 35 (торговый центр «Магнум»).

Сделать прививку от гриппа в мобильном пункте может любой житель Городского округа Коломна, достигший возраста 18 лет. Обязательно возьмите с собой паспорт и медицинский полис, чтобы данные о прививке были внесены в вашу электронную карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.