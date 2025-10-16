В отделении медицинской реабилитации Электростали появилось новое оборудование

В Центре медицинской реабилитации ЦМСЧ № 21 ФМБА России внедрены передовые технологии, помогающие пациентам быстрее восстанавливаться после заболеваний и травм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из главных новинок стала российская разработка — интерактивный программно-аппаратный комплекс «Сенсория», который сочетает в себе терапевтические упражнения и функции когнитивной диагностики.

Система подбирает индивидуальные задания и автоматически регулирует уровень сложности от 1 до 10, в зависимости от состояния пациента. В основе комплекса множество интерактивных игр с качественной графикой и анимацией. Каждая из них направлена на развитие определенных групп мышц и когнитивных функций.

Для пациентов, перенесших заболевания центральной нервной системы, предусмотрены специальные аппараты пассивно-активной реабилитации, оснащенные набором из 6 программ и 14 уровнями сложности. Некоторые из них предполагают использование виртуальной реальности. Пациент надевает VR-шлем и пневматические датчики в виде «тапочек», погружаясь в терапевтическую среду.

Все занятия проводятся под руководством опытного врача физической и реабилитационной медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.