В организме произошел сбой: почему может пропасть аппетит

Эндокринолог Кристина Пришвина рассказала, что потеря аппетита может свидетельствовать о наличии эндокринных заболеваний, в частности, о нарушениях в работе щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, а также о сахарном диабете и повышенном уровне кальция в крови, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на заболевания щитовидной железы, особенно на гипотиреоз. Нехватка гормонов, производимых щитовидкой, приводит к общему замедлению метаболизма. Уменьшается потребность организма в энергии, появляются ощущение постоянной усталости, апатия и вялость, что в совокупности угнетает чувство голода. При этом возможен набор веса, несмотря на снижение аппетита. А при гипертиреозе аппетит обычно резко увеличивается, однако потеря веса все равно происходит из-за ускоренного обмена веществ. Таким образом, контроль уровня гормонов щитовидной железы имеет важное значение.

Пришвина отметила, что снижение аппетита также типично для недостаточности надпочечников. Это состояние вызывает выраженную астению, гипогликемию, тошноту, рвоту и боли в животе. Отсутствие аппетита и необъяснимая потеря веса являются одними из ранних и устойчивых симптомов этого нарушения.

При недостаточности гипофиза нарушение функций органа приводит к дефициту одного или нескольких тропных гормонов. В таких случаях потеря аппетита чаще всего связана с вторичной недостаточностью надпочечников и вторичным гипотиреозом. Комбинация этих механизмов формирует комплекс симптомов, который может привести не только к снижению аппетита, но и к развитию анорексии. При сахарном диабете в определенных состояниях, например, при диабетическом кетоацидозе, выраженное повышение уровня глюкозы в крови, кетоновая интоксикация и обезвоживание вызывают тошноту, рвоту, абдоминальные боли и почти полное отсутствие аппетита. На начальной стадии сахарного диабета первого типа также возможно снижение аппетита, заболевание часто проявляется потерей веса, добавила врач.

Кроме того, важно упомянуть гиперпаратиреоз и гиперкальциемию любого происхождения. Значительное повышение концентрации кальция в крови оказывает на организм токсическое воздействие, что может привести к почти полному исчезновению аппетита. В редких случаях причиной потери аппетита могут быть нейроэндокринные опухоли. Например, некоторые новообразования щитовидной железы могут вырабатывать вещества, воздействующие на центр насыщения в мозге.

«Наконец, нельзя забывать об эндокринных нарушениях, развивающихся на фоне нервной анорексии. Первично это психиатрическая патология, однако длительное голодание приводит к тяжелым эндокринным последствиям, включая гипогонадотропный гипогонадизм, исчезновение менструаций, вторичный гипотиреоз и другие гормональные нарушения», — заключила Пришвина.

