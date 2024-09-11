В Орехово-Зуеве стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Ирина Никонорова и Жанна Львова регулярно делают прививки для профилактики заболеваний, обращаются в поликлинику по месту прикрепления.

«Каждый год, тяжело болею, чем старше становишься, тем тяжелее переносится грипп. Дочка также приходит и муж, делаем от ковида и от гриппа, я не пропускаю», — рассказывает Ирина Никонорова.

«Регулярно, и в ковид делали прививки. Я за здоровый образ жизни, переживаю о себе, у меня дети, внуки», — говорит Жанна Львова.

Перед прививкой врач проводит первичный осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации.

Противопоказания стандартные — это острые инфекционные и неинфекционные заболевания, также хронические заболевания в фазе обострения. Если была сильная аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины: температура больше сорока градусов, отек и покраснение в месте введения больше восьми сантиметров в диаметре. Это является противопоказанием к постановке именно этой вакцины.

Среди побочных действий может быть незначительное повышение температуры в течение трех дней после инъекции и небольшая боль и покраснение в месте введения препарата.

«Сейчас мы проводим кампанию вакцинации против гриппа взрослым вакцинами Совигрипп и Флю-М, детям — Ультрикс Квадри. Вакцины отечественного производства. Отличие вакцины для взрослых и детской в том, что детская не содержит консервантов, она четырехвалентная, то есть содержит антигены против четырех типов вируса гриппа, взрослая против трех», — рассказывает Елена Юнусова, врач-эпидемиолог.

Вакцинироваться в округе можно и в мобильных пунктах, они работают 2 раза в неделю: вторник — привокзальная площадь, четверг — Октябрьская площадь. С 10 до 14 часов. С собой нужны паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.