сегодня в 15:39

В Орехово-Зуеве обсудили подготовку фармацевтов с учетом требований работодателей

В Государственном гуманитарно-технологическом университете Орехово-Зуева 10 февраля прошел семинар по вопросам подготовки будущих фармацевтов с учетом запросов работодателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуеве 10 февраля состоялся учебно-методический семинар, посвященный современным требованиям к подготовке специалистов фармацевтической отрасли. Мероприятие прошло на базе Государственного гуманитарно-технологического университета.

В обсуждении приняли участие представители фармацевтических компаний, аптечных сетей и профильных организаций, включая НПК «Московский эндокринный завод», АО «ЭКОлаб», а также сети аптек «Вита», «Планета Здоровья», «Мелодия здоровья» и «Ранюша-Эдельвейс».

Участники рассмотрели вопросы практической подготовки студентов, предоставления баз для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства выпускников. Особое внимание уделили соответствию образовательных программ требованиям работодателей.

Ранее в университете состоялся первый выпуск специалистов со средним профессиональным образованием в области здравоохранения. Дипломы с отличием получили 31 из 66 выпускников-фармацевтов и 181 из 277 выпускников по специальности «Сестринское дело». Все выпускники завершили обучение без троек.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.