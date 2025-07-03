В Орехово-Зуеве 5 июля состоится день здоровья

5 июля в Парке Победы г. Орехово-Зуево любой желающий старше 18 лет сможет пройти первый этап диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он включает в себя: заполнение анкеты для выявления хронических неинфекционных заболеваний; флюорографию; измерение роста, веса, объема талии и расчет индекса массы тела; измерение артериального и внутриглазного давления; проведение ЭКГ; взятие анализа крови из вены для определения уровня холестерина и сахара (необходимо прийти натощак).

Если в ходе обследования будут выявлены какие-либо отклонения, вас пригласят для более детального обследования в ближайшую поликлинику.

«Диспансеризация позволяет выявить заболевания, о которых человек может и не подозревать, даже если чувствует себя здоровым. Хотя процесс проверки здоровья недолгий, комплексный подход помогает обнаружить опасные болезни на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — сказала начальник лечебно-производственного отдела Наталья Ивлева.

Мероприятие начнется в 9:00 и продлится до 13:00. Для участия в Дне здоровья при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.