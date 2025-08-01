В онкодиспансере Подмосковья вышел выпуск газеты «Вестник онкодиспансера»

В Московском областном онкологическом диспансере вышел юбилейный выпуск ежеквартальной газеты «Вестник онкодиспансера», в котором рассказывается о самых значимых событиях медицинского учреждения за прошедший квартал, а также достижениях в лечении онкологии в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ежеквартальный выпуск газеты помогает нашим пациентам узнавать о доступных методах лечения в нашей клинике, а также демонстрирует слаженную работу нашего коллектива. Мы надеемся, что данная информация будет полезна и позволит больше узнать о нашей работе и проводимых мероприятиях в лечебном учреждении. Кроме того, с работой онкологического диспансера вы можете ознакомиться на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте», — рассказал главврач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Ежеквартальная газета «Вестник онкодиспансера» выпускается с декабря 2022 года и является единственной газетой, выпускаемой в лечебном учреждении в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.