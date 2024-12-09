В онкодиспансере Подмосковья студентов научили делать сердечно-легочную реанимацию

Студентов госуниверситета научили проводить сердечно-легочную реанимацию в Московском областном онкологическом диспансере. Это целый комплекс мероприятий, направленных на восстановление и поддержание жизненно важных функций организма (кровообращения, дыхания, центральной нервной системы). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мероприятия по сердечно-легочной реанимации являются крайне необходимым навыком для любого человека, а для медицинского работника в особенности. Они позволяют справиться с внезапно возникшей клинической смертью (остановкой дыхания и/или кровообращения). Только тщательная отработка алгоритма помощи в учебных условиях позволит будущим врачам не растеряться в критической ситуации», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии областного онкодиспансера Анна Светогор.

В отделении реанимации и интенсивной терапии Московского областного онкологического диспансера используются все современные методики, необходимые для лечения пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Накануне в медучреждение поступило 2 аппарата ИВЛ с искусственным интеллектом, которые автоматически используют оптимальные алгоритмы поддержки пациента, непрерывно анализируют состояние больного и подбирают оптимальные режимы вентиляции легких, принимая во внимание текущие данные.



В Московской области функционирует министерство здравоохранения, важный аспект работы которого – привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.