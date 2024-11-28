В онкодиспансере Балашихи появились аппараты ИВЛ с технологией ИИ

В Балашихе приобрели два новых аппарата отечественного производства по национальному проекту «Здравоохранение». С помощью искусственного интеллекта они могут автоматически рассчитывать параметры своей работы для искусственной вентиляции легких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В процессе лечения у онкологических пациентов может возникать ряд осложнений, которые требуют проведения искусственной вентиляции лёгких. Благодаря современной технике мы обладаем возможностью не только длительно проводить ИВЛ, но и безопасно отключать таких пациентов от таких аппаратов. Новые аппараты — экспертного класса, мы с большим удовольствием запустили их в работу и сейчас активно пользуемся», — сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Анна Светогор.

Московский областной онкологический диспансер работает в Балашихе с 1966 года. Ежегодно лечение здесь получают более 20 тысяч пациентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.