В округе Зарайск пройдет выездная диспансеризация для всех желающих 14 сентября

Зарайская больница организует выездную диспансеризацию для жителей округа. Пройти обследование можно 14 сентября с 9:00 до 12:00 в ДК имени В. Н. Леонова. Каждый сможет получить консультацию медицинских специалистов и проверить основные показатели своего здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такие мероприятия не только помогают выявить возможные проблемы со здоровьем, но и способствуют поддержанию общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни. Многие участники акции ранее уже оценили возможность получить бесплатную медицинскую помощь и информацию о том, как улучшить свое самочувствие и качество жизни. Кроме того, такие мероприятия укрепляют доверие к медицинским организациям и специалистам.

Предварительная запись не требуется. Нужно взять с собой паспорт и полис ОМС Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.