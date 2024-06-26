В округе Пушкинский пройдет день семейного здоровья 29 июня

В субботу, 29 июня, в Пушкинской больнице имени профессора Розанова В.Н. пройдет день семейного здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга Пушкинский.

Пройти диспансеризацию сразу всей семьей можно будет в детской поликлинике № 1 (Пушкино) и № 2 (Ивантеевка), поликлинике № 5 (Правдинский) с 9:00 до 14:00. В этот же день, с 10:00 до 13:00, первый этап диспансеризации можно пройти в парке Ивантеевки (Студенческий проезд, 12). Посетителей будут ждать мобильные фельдшерско-акушерский пункт и маммограф.

Специалисты обращают внимание граждан на то, что на медосмотр лучше приходить натощак, так как предстоит сдать анализ крови.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 13 и 27 июля, а Дни семейного здоровья — на 6 и 20 июля.

6 июля проверить свое здоровье можно в парке Пушкино с 10:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.