В округе Пушкинский появились на свет 147 детей в феврале

В Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова подвели итоги работы за февраль в цифрах. Так, в перинатальном центре в последний месяц зимы появились на свет 147 малышей. Это на 39 новорожденных больше, чем в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В стационарные подразделения больницы поступило 4 027 пациентов, в тот же период минувшего года тех, кто нуждался в лечении, было чуть более 3,5 тысяч.

В дневных стационарах прошли лечение 653 пациента, что на 153 больше, чем в феврале прошлого года. В амбулаторно-поликлинические подразделения жители округа Пушкинский обратились более 164 тысяч раз — это на 30 тысяч обращений больше, чем в зимний месяц 2024 года.

Медики Пушкинской больницы регулярно приглашают жителей позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию. В округе проходят ни семейного здоровья. Очередное такое мероприятие состоялось 1 марта. На прием пришли 50 человек: родители и 30 несовершеннолетних. Из них полностью здоровы — 23 человека, 15 — с факторами риска и 12 человек — с заболеваниями.

Основное среди выявленных подозрений: заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни нервной системы и сахарный диабет. У одного из пришедших — подозрение на онкологию, его и еще 9 человек направили на дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации.

Следующие единые дни здоровья запланированы на 22 марта и 5 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.