В округе Пушкинский будет работать мобильный маммограф с 10 по 14 сентября

C 10 по 14 сентября в округе Пушкинский специалисты центра здоровья и мобильный маммограф будут работать с 9:00 до 13:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

10 сентября в деревне Жуковка будет работать центр здоровья; 10 и 12 сентября в поликлинике № 9 города Ивантеевки — мобильный маммограф; 11 сентября в ФАП № 1 села Левково — центр здоровья + мобильный маммограф; 12 сентября в центре общей врачебной практики № 1 поселка Челюскинский — центр здоровья; 13 и 14 сентября в поликлинике № 1 города Пушкино — мобильный маммограф; 14 сентября в центральном парке культуры и отдыха города Пушкино — мобильный ФАП с 10:00 до 13:00. Здесь можно будет пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка.

Желающие могут обратиться в центр и пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации. Для этого понадобится только паспорт, СНИЛС и страховой полис. Женщины могут пройти маммографию по предварительной записи в своем лечебном учреждении. После обследования пройдет консультация с врачом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.