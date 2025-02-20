В округе Пушкинский 22 февраля пройдет единый день диспансеризации

22 февраля с 9:00 до 14:00 взрослые жители округа Пушкинский смогут пройти бесплатную диспансеризацию в рамках единого дня здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Желающих принять участие ждут в амбулаторно-поликлинических подразделениях Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Поликлиники, участвующие в акции: № 1 (Пушкино), № 2 (Мамонтовка), № 3 (Лесной), № 4 (Клязьма), № 5 (Правдинский), № 6 (Софрино), № 7 (Софрино-1), № 8 (Ашукино), № 9 (Ивантеевка).

«Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний, в частности онкологических и сердечно-сосудистых, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Регулярные медосмотры помогают определить группу здоровья и вовремя начать наблюдение или лечение», — отметила заместитель главного врача Пушкинской больницы, подчеркнула важность таких мероприятий Татьяна Хоменко.

На первом этапе диспансеризации проводится базовый медосмотр, включая измерение параметров здоровья, сдачу необходимых анализов и оценку риска заболеваний. При выявлении отклонений пациента направляют на второй этап, который включает более углубленное обследование: УЗИ сосудов шеи, колоноскопию, консультации узких специалистов (невролога, хирурга, гинеколога и других) и углубленное профилактическое консультирование.

Чтобы пройти диспансеризацию, можно заранее записаться через: — портал госуслуг, — единый номер 122, — терминал или регистратуру в поликлинике. Прием возможен и без записи, однако в этом случае возможны дополнительные ожидания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.