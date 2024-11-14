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В округе Пушкинский 16 ноября пройдет единый день диспансеризации

В округе Пушкинский 16 ноября пройдет единый день диспансеризации. С 9:00 до 14:00 взрослых пациентов будут ждать все поликлиники округа — № 1 (Пушкино), № 2 (Мамонтовка), № 3 (Лесной), № 4 (Клязьма), № 5 (Правдинский), № 6 (Софрино), № 7 (Софрино-1), № 8 (Ашукино), № 9 (Ивантеевка). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Записаться можно на портале, через 122, через терминал или регистратуру в поликлинике.

На медосмотр лучше приходить натощак, так как предстоит сдать анализ крови.

Сотрудники здравоохранения напоминают, что при себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 30 ноября и 14 декабря, а дни семейного здоровья — на 23 ноября и 7 декабря. По заранее согласованному графику десанты врачей выезжают на предприятия и в организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.