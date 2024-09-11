В округе Пушкинский 14 сентября пройдет единый день диспансеризации

14 сентября с 9:00 до 14:00 взрослых пациентов будут ждать во всех поликлиниках округа Пушкинский. В этот же день с 10:00 до 13:00 врачебный десант будет работать в центральном парке Пушкино по улице Некрасовской, 3А. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь можно будет пройти диспансеризацию в рамках I этапа и частично диспансеризацию репродуктивного возраста (анкетирование и взятие мазков). Посетителей будут ждать мобильные фельдшерско-акушерский пункт и маммограф.

В парке всех желающих примут без записи, в порядке живой очереди, а записаться на единый день диспансеризации можно на портале, через 122, через терминал или регистратуру в поликлинике.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 28 сентября и 5 октября, а дни семейного здоровья — на 21 сентября и 12 октября. Выезд в парк запланирован на 21 сентября — в Ивантеевке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.