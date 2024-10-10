В округе Пушкинский 12 октября пройдет день семейного здоровья

На диспансеризацию в амбулаторно-поликлинические подразделения округа Пушкинский: детскую поликлинику № 1 (Пушкино) и № 2 (Ивантеевка), поликлинику № 5 (Правдинский) можно прийти сразу всей семьей с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Записаться на диспансеризацию можно с помощью портала, по номеру 122, через терминал или регистратуру в поликлинике.

Посетить прием можно без записи, но при этом время приема может быть увеличено. Специалисты рекомендуют приходить на медосмотр натощак, так как предстоит сдать анализ крови. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Следующие дни проведения диспансеризации в городском округе Пушкинский запланированы на 19 октября и 16 ноября, а дни семейного здоровья — на 26 октября и 2 ноября.

По словам жителей, подобные мероприятия дают отличную возможность гражданам в удобное время воспользоваться услугами доступной медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.