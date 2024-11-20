В округе Истра начала вести прием новый участковый врач-педиатр
Фото - © Татьяна Прокофьева
В детской поликлинике № 2 Дедовска начала прием участковый врач-педиатр Яна Глазунова. Врач окончила Тюменскую государственную медицинскую академию, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.
Стать медиком она мечтала с самого детства.
Прежде чем переехать из Тюмени в более теплый регион, семь лет Яна Глазунова проработала в своем городе участковым педиатром.
В детской поликлинике № 2 в Дедовске Яна Глазунова принимает маленьких пациентов уже около месяца. За это недолгое время малыши и подростки уже успели ее полюбить, а у родителей врач пользуется авторитетом.
«У деток бывает период, когда они боятся доктора. Но через какое-то время, как правило, с ними удается наладить контакт. Работаю и с родителями. В большой степени поддержание здоровья ребенка зависит как раз от них. Здесь тоже контакт и взаимопонимание очень важны», — говорит Яна Глазунова.
Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.
«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.