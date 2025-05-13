В округе Дзержинский 24 и 31 мая пройдут единые дни диспансеризации

ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» присоединилась к профилактической неделе Минздрава России по борьбе с артериальной гипертонией, сообщает пресс-служба администрации округа.

Врачи напоминают, что стойкое повышение кровяного давления выше нормы (≥140/90), может стать причиной инфаркта или инсульта, заболевания почек.

«Многие считают, что гипертония — болезнь пожилых и всегда проявляется симптомами. Однако молодые люди с ожирением или вредными привычками также находятся в зоне риска. Болезнь часто протекает бессимптомно, поэтому важен регулярный контроль», — предупреждает врач-кардиолог Дзержинской больницы Марат Хагабанов.

Неделя профилактики гипертонии — возможность узнать о своем здоровье и сделать первый шаг к изменениям. Проверить сердечно — сосудистые риски и артериальное давление можно с помощью профилактического осмотра в будние дни и два раза в месяц по субботам.

В мае единые дни диспансеризации пройдут 24 и 31 числа. Желащим предлагают записаться в кабинет диспансеризации по телефону 122, на портале «Здоровье» или через чат бот «Денис» в Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.