В ОК 7 апреля стартует проект «Кухня с Дадали»
В социальной сети «Одноклассники» 7 апреля выходит образовательный видеопроект «Кухня с Дадали» о принципах сбалансированного питания. Серии будут публиковать до 13 мая, сообщает пресс-служба ОК.
Проект выходит в группе Школы здоровья В. А. Дадали. Всего запланировано 20 серий, в которых профессор Владимир Дадали и приглашенный эксперт-нутрициолог разбирают нутриентный состав продуктов и показывают, как готовить полезные блюда из доступных ингредиентов.
Первыe пять выпусков станут доступны 7 апреля. Далее видео будут публиковать три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — до 13 мая. Проект выходит эксклюзивно в ОК.
«Мы сделали этот проект как серию видеоуроков, в которых рассказываем доступно о сложном — о том, как устроен организм, с понятными примерами и рецептами. Мы буквально сидим на домашней кухне, разделяя с вами все процессы приготовления блюд. „Одноклассники“ — народная соцсеть, и здесь особенно ценят контент, который можно применить в жизни сразу. В проекте мы объясняем, что сбалансированное питание — это не про жесткие ограничения, а про понятные решения на каждый день и внимательное отношение к себе», — прокомментировал профессор Владимир Абдулаевич Дадали.
