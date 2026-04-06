В ОК 7 апреля стартует проект «Кухня с Дадали»

Проект выходит в группе Школы здоровья В. А. Дадали. Всего запланировано 20 серий, в которых профессор Владимир Дадали и приглашенный эксперт-нутрициолог разбирают нутриентный состав продуктов и показывают, как готовить полезные блюда из доступных ингредиентов.

Первыe пять выпусков станут доступны 7 апреля. Далее видео будут публиковать три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — до 13 мая. Проект выходит эксклюзивно в ОК.

«Мы сделали этот проект как серию видеоуроков, в которых рассказываем доступно о сложном — о том, как устроен организм, с понятными примерами и рецептами. Мы буквально сидим на домашней кухне, разделяя с вами все процессы приготовления блюд. „Одноклассники“ — народная соцсеть, и здесь особенно ценят контент, который можно применить в жизни сразу. В проекте мы объясняем, что сбалансированное питание — это не про жесткие ограничения, а про понятные решения на каждый день и внимательное отношение к себе», — прокомментировал профессор Владимир Абдулаевич Дадали.

