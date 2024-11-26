В офтальмологические кабинеты поликлиник Егорьевска поступило новое оборудование

Щелевая лампа — это основа офтальмологического оборудования. Эти современные приборы позволят врачам проводить более точную диагностику различных заболеваний глаз и выявлять патологии на ранних стадиях. Все обследования, начиная от наружного осмотра глазного яблока и заканчивая глазным дном, врач проводит через щелевую лампу, используя также дополнительные линзы. На ней проводится первичный осмотр пациента при травмах и воспалительных заболеваниях. Благодаря удобной системе настроек и регулировок, врач может получить четкое изображение глазного дна, роговицы, хрусталика и других тканей.

«Процедура обследования с помощью щелевой лампы называется биомикроскопия, она безболезненна и безопасна для пациента. Врач получает возможность выявить различные воспалительные процессы, сосудистые нарушения, опухолевые образования, патологии радужной оболочки и склеры. Наиболее часто обследования с помощью щелевой лампы проводятся у пациентов пожилого возраста, так как с возрастом риск развития глазных заболеваний значительно возрастает. Благодаря ранней диагностике мы можем назначить своевременное и эффективное лечение», — прокомментировала новое поступление оборудования офтальмолог поликлиники № 1 Мария Вокина.

Поступление щелевой лампы стало возможным благодаря реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

В офтальмологический кабинет Егорьевской поликлиники № 1 поступил также новый офтальмологический рефрактометр в рамках реализации региональной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2024 год».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.