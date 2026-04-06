В Одинцовском округе в больнице начал работать рентгенолог

Новый врач-рентгенолог Екатерина Пяткова приступила к работе в Одинцовской областной больнице. Специалист ведет прием в хирургическом корпусе в Одинцово и проводит диагностические исследования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Екатерина Пяткова окончила Сибирский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». В 2025 году она прошла профессиональную переподготовку в МОНИКИ имени Владимирского по направлению «Рентгенология» и получила квалификацию врача-рентгенолога.

Сейчас специалист работает в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы. Она проводит и интерпретирует результаты диагностических исследований, помогая врачам определить дальнейшую тактику лечения пациентов.

«Я хотела быть врачом изначально, когда была еще маленькая. Мне очень интересна профессия врача-рентгенолога. Моя задача — не просто описать увиденное, а выделить главное: то, что определит дальнейшую тактику лечения. В рентгенологии нет мелочей, и я несу полную ответственность за каждую строчку своего заключения. Мне нравится быть тем самым „внутренним оком“, которое помогает врачам видеть болезнь насквозь. Я рада, что попала именно сюда — мне очень нравится коллектив и работа», — рассказала Екатерина Пяткова.

В больнице также напомнили, что магнитно-резонансная томография проводится строго при наличии направления от лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.