В Одинцовском округе принято на работу более 70 медработников за сентябрь

Укомплектованность кадрами Одинцовской областной больницы постоянно повышается и в настоящий момент составляет 88%. За сентябрь на работу в ООБ было принято более 70 новых медработников. Кадровые вопросы, строительство и ремонт объектов здравоохранения, а также сезонную вакцинацию обсудили на еженедельном совещании главы Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Одинцовском округе капитально ремонтируются два крупных медицинских учреждения — хирургический корпус ООБ в Одинцове и стационар в Перхушкове. Общая строительная готовность первого объекта составляет 65%, второго — 27.

«Окончание работ на хирургическом корпусе, как и планировалось, в начале 2025 года. Объект будет сдан со всем оборудованием и мебелью, — сообщил главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. — Работать в нем медики начнут уже в конце первого квартала».

В Перхушкове, где будет размещаться региональный сосудистый центр, идут наиболее трудоемкие работы — монтаж стен и крыши. Ориентировочный срок сдачи объекта — конец 2025 года. Также в муниципалитете продолжается строительство нового консультационно-диагностического центра в Ромашкове. Подрядчик находится «в графике» — общая строительная готовность КДЦ превысила 55%.

«Это будет уникальный для Подмосковья центр, в котором будут установлены аппараты МРТ и КТ, — уточнил Андрей Фадеев. — Сдать его в эксплуатацию с полным набором оборудования планируется уже летом 2025 года. Работать он будет по ОМС».

Глава муниципалитета Андрей Иванов поручил в короткий срок решить вопрос с размещением детского стационара в Звенигороде.

«Старое здание стационара передается под музейную деятельность. Новую поликлинику на 220 посещений в Звенигороде начнут полноценно строить только в следующем календарном году. Но город оставлять без коек для детей нельзя. Поэтому ставим задачу до момента открытия новой поликлиники организовать в городе новый полноценный детский стационар», — отметил глава.

Андрей Фадеев проинформировал, что временным решением может стать открытие дневного детского стационара на 10 коек в помещении поликлиники на улице Герцена, д. 13.

«Мы проанализировали возможности помещений на Пролетарской улице, 49 и в КЦВМиР. Без капитального ремонта организовать там детские стационары невозможно. Поэтому на 3-6 месяцев, на время ремонтных работ, по согласованию с жителями можно было бы открыть отделение в поликлинике на Герцена, 13. Штат и лицензия для этого у нас уже есть», — сказал Андрей Фадеев.

В ближайшее время руководство Одинцовской областной больницы вместе с жителями проведет по этому вопросу круглый стол.

В рамках диспансеризации в 2024 году в муниципалитете планируется осмотреть почти 176 тысяч человек. От гриппа будет привито 188 тысяч взрослых жителей округа и 49 тысяч детей. В октябре на центральной площади в Одинцове и у КЦ им. Любови Орловой в Звенигороде будут работать пункты выездной вакцинации.

Главный врач ООБ проинформировал участников совещания еще о нескольких новых медучреждениях, которые в ближайшие 2 месяца войдут в состав Одинцовской областной больницы. Это детская и взрослая поликлиники в ЖК «Инновация» в Новоивановском, а также офисы врача общей практики в Одинцове и ЖК «Равновесие» в Перхушкове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.