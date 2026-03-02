В Одинцовском округе открыли амбулаторию после ремонта

Амбулатория в селе Шарапово Одинцовского городского округа возобновила прием пациентов после ремонта. Медицинскую помощь здесь получают более 1,9 тыс. жителей, в том числе 271 ребенок, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В здании полностью обновили входную группу и отремонтировали внутренние помещения. Рабочие заменили окна и двери, напольные и потолочные покрытия, обновили интерьер и обустроили комфортную зону ожидания для пациентов.

«В ходе ремонтных работ была полностью обновлена входная группа, выполнен ремонт внутренних помещений с заменой окон и дверей, напольного и потолочного покрытий. Также был обновлен интерьер и оборудована комфортная зона ожидания. Теперь пациенты будут получать медицинскую помощь, а медицинские специалисты работать в комфортных условиях», — сказал главный врач Одинцовской больницы Иван Каприн.

Амбулатория рассчитана на 40 посещений в смену. В ней работают кабинеты терапевта и стоматолога, а также процедурный кабинет.

Записаться на прием можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, а также через чат-боты в Telegram и MAX. Медучреждение расположено по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Шарапово, дом 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.