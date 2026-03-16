В Одинцовском округе больница приняла нового врача УЗИ

В Одинцовской областной больнице начала работать врач ультразвуковой диагностики Екатерина Бохан. Специалист окончила ведущие медицинские вузы страны и прошла дополнительную переподготовку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К команде Одинцовской областной больницы присоединилась врач ультразвуковой диагностики Екатерина Александровна Бохан. В 2019 году она с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело».

В 2021 году специалист завершила обучение в ординатуре Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и получила квалификацию врача — акушера-гинеколога. В 2022 году прошла профессиональную переподготовку по ультразвуковой диагностике.

Помимо практической работы, Екатерина Бохан занимается преподавательской деятельностью. Сочетание клинического опыта, педагогической практики и знаний в области психологии позволяет ей комплексно подходить к диагностике пациентов.

Привлекать новых специалистов в государственные медучреждения помогает программа «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.