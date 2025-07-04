В Одинцовской областной больнице прошел психологический тренинг для сотрудников

Психологический тренинг для сотрудников Одинцовской областной больницы прошёл в Учебном центре медицинского учреждения. Его для старших медицинских сестер ООБ провела медицинский психолог и руководитель центра Елена Горбачева. Тема занятия — «Эмоциональный интеллект как средство сохранения психологического благополучия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На тренинге медики получили знания о том, как выходить из неприятных ситуаций с помощью системной рефлексии и навыков саморегуляции, снижать физическое и психологическое напряжение после нестандартных ситуаций на работе, а также как использовать разные техники для повышения качества профессиональной и личной жизни.

По мнению организаторов, учебная программа для медицинских сотрудников позволяет повысить эмоциональную устойчивость и овладеть навыком «коллективного иммунитета», что в свою очередь приведет к созданию в коллективе более гармоничной и поддерживающей рабочей атмосферы.

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