В Одинцове провели сессию по вовлеченности медработников

Фасилитационная сессия на тему исследования уровня вовлеченности сотрудников прошла в Одинцовской областной больнице. Руководители учреждения обсудили результаты опросов персонала за 2025 год и наметили меры по улучшению внутренних процессов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали при участии центра развития компетенций министерства здравоохранения Московской области. В обсуждении приняли участие заместители главного врача, заведующие отделениями и начальники подразделений. Встречу посвятили анализу уровня вовлеченности сотрудников и эффективности действующих управленческих практик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.