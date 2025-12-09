В Одинцове заработало детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории

В Одинцовском округе заработало детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Оно рассчитано на 62 посещения в день, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В новой амбулатории детское население округа сможет получать первичную медицинскую помощь, проходить первый этап диспансеризации, а также вакцинацию. Здесь оборудованы комфортные зоны ожидания, а также игровые зоны для детей. Благодаря открытию нового отделения, медицинская помощь станет доступнее для маленьких жителей округа», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сейчас в детском отделении амбулатории прием ведут врачи-педиатры, а в ближайшее время начнут оториноларинголог, офтальмолог. Также оборудованы кабинеты вакцинации, забора крови, УЗИ, ЭКГ. Детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории располагается по адресу: Московская область, Одинцовский район, бульвар Эйнштейна, дом 5, подъезд 4. Записаться к специалистам на прием можно через портал «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram и МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.